Продуктові картки, касові апарати та зимовий відпочинок політиків
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 10 січня:
- У новому році нова економічна реальність. З’ясуємо, що означає фіскалізація ФОПів і які саме зміни для українських підприємців стали обов’язковими від 1 січня.
- Продукти дорожчають не лише до свят, але й після них. В Україні заговорили про введення продуктових карток як адресної допомоги для найбільш вразливих до інфляції груп населення. Дізнаємося, як може працювати така адресна допомога для людей.
- Порошенко залишився за кордоном, Зеленський катався на лижах, а Садовий взявся за зброю. Оглянемо, як наші політики провели ці зимові свята.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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