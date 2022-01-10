У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 10 січня:

У новому році нова економічна реальність. З’ясуємо, що означає фіскалізація ФОПів і які саме зміни для українських підприємців стали обов’язковими від 1 січня.

Продукти дорожчають не лише до свят, але й після них. В Україні заговорили про введення продуктових карток як адресної допомоги для найбільш вразливих до інфляції груп населення. Дізнаємося, як може працювати така адресна допомога для людей.

Порошенко залишився за кордоном, Зеленський катався на лижах, а Садовий взявся за зброю. Оглянемо, як наші політики провели ці зимові свята.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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