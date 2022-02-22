У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 22 лютого:

Росія визнала своїх маріонеток на окупованому Донбасі і вже офіційно відмовилась виконувати Мінські домовленості. Львів’яни влаштовують акції протесту біля російського консульства. Обговоримо всі найважливіші реакції на головну тему.

Посольство Сполучених Штатів Америки тепер ночуватиме не у Львові, а в Польщі. Дізнаємося, чому американські дипломати раптово переїхали у сусідню країну і як вони тепер працюватимуть в Україні.

Прихильники Порошенка зловтішаються через вторгнення російських військ на територію України. Оглянемо, як політичні інтереси окремих груп опиняються вище за державну безпеку.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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