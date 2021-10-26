У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 26 жовтня:

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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