«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 26 жовтня
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 26 жовтня:
- Антивакцинатори і ковід-дисиденти намагаються блокувати роботу контролерів, які перевіряють наявність сертифікатів про вакцинацію у Львові. Дізнаємось, деталі і наслідки таких інцидентів.
- Депутати «Європейської солідарності» зірвали сесію Львівської обласної ради. Вони просто не прийшли на засідання, пояснивши, що не хочуть нікого заразити ковідом. В опозиції інше пояснення: депутати більшості хочуть контролювати бюджетні гроші.
- У Верховній Раді з’явилася ініціатива надати звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу. І водночас позбавити найвищого звання нашої держави колаборантів із Росією. Обговоримо це питання із народним депутатом Романом Лозинським.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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