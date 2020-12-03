Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко запевнив, що навіть після продажу Будинку книги на аукціоні історична книгарня і аптека там залишаться. Про це він наголосив у програмі «Стінка на стінку», де обговорювали тему закриття львівських книгарень.

«Наша позиція однозначна. У цьому будинку, в так званому Будинку книги має залишитися книгарня», — наголосив Москаленко.

Наразі 7-поверховою будівлею в центрі Львова офіційно користується підпорядковане НАК «Надра України» державне підприємство «Західукргеологія». Воно і було ініціатором продажу нерухомості.

Міський урядник наполягає, що навіть після зміни власника має бути підписано охоронний договір у випадку будь-яких перепланувань чи реставрації будинку на площі Міцкевича, 8. Крім того, на першому поверсі історичної кам’яниці має бути збережена, окрім книгарні, так само і аптека, за яку місто свого часу також воювало.

«Керівник НАК «Надра України» до мене перетелефонував після нашої публічної позиції і сказав, що вони врахують це, і таким чином це має бути відновлено», — резюмував Андрій Москаленко.

Нагадаємо, будівлю, яку багато львів’ян знають як Будинок книги, виставили на відкритий аукціон в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі». Стартова вартість була 445 млн грн. Однак аукціон, який був запланований на 1 грудня, так і не відбувся. Оскільки на участь в ньому зголосився лише один покупець -— ПП «Західний Буг».

Найімовірніше, будівлю виставлять на повторний аукціон, проте вже з меншою стартовою ціною. Оцінкова вартість об'єкта становить 298,4 млн грн.