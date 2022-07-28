Хлопця спочатку забрали у притулок, а потім у лікарню

Львівські патрульні доставили у притулок 17-річного підлітка, якого вдома побили нетверезі батьки і вигнали з дому. На маму і вітчима склали протоколи про домашнє насильство.

Інцидент трапився пізно ввечері 27 липня у багатоквартирному будинку на вулиці Калнишевського. Поліцію викликали сусіди проблемної сім’ї, до яких після сварки втік хлопець. Він розповів, що приїхав з мамою та її співмешканцем з Донеччини. Того вечора його вихователі після вживання алкоголю почали лаятися, кричати та вдарили його у груди. Після цього вони вигнали неповнолітнього сина з дому. Хлопець навіть мав відеозаписи, які підтверджують його слова.

«Поліцейські Ірина Кисиличин та Юрій Шушпанов зайшли до помешкання хлопця, де їх зустрів 41-річний чоловік і 44-річна матір хлопця. Вони підтвердили, що вживали слабоалкогольні напої і, начебто, жінка вдарила сина рушником. Хоча відео, надане хлопцем, суперечить її словам. Чоловік та жінка продовжили поводити себе агресивно і сваритися на сина», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Хлопця за його згодою спочатку помістили у притулок. Але там він почав скаржитися на біль в грудях, тож його шпиталізували. На батьків склали два тимчасові заборонні приписи та два протоколи за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).