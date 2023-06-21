У Львові та області пройдуть дощі та грози

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на Львівщині. До кінця доби 21 червня в гірських районах, а 22 червня у Львові очікують грози та шквали. За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у горах на Львівщині у другій половині дня із збереженням до кінця доби 21 червня пройдуть грози. У четвер, 22 червня, у Львові та області вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28° тепла.

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