Останній професійний поєдинок Станіслава Горуни відбувся у Зальцбурзі,

Титулований львівський каратист та бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна завершив спортивну кар’єру. Про свої плани на майбутнє він розповів у коментарі ZAXID.NET.

Спортсмен наголосив, що планує зосередитися на розвитку свого бетингового проєкту «Дуель Дак» та виробництві наземних дронів, бо мріє, щоб обидві сфери зростали повноцінно. Він став CEO цієї бетингової компанії у 2025 році. Вона займається розробкою сервісу для прогнозів щодо майбутніх подій, у якому користувачі можуть створювати дуелі, запрошувати інших через соцмережі та заробляти на цьому.

Також Горуна розповів, що розробляє наземний роботизований комплекс «Дробот». Це НРК гусеничного типу, що дає можливість використовувати комплекс у непрохідній місцевості, де є пісок, болото, густі зарості та рельєф із кутом нахилу до 60 градусів.

На питання, чому вирішив закінчити кар’єру саме зараз, Станіслав Горуна відповів:

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«Фактично моя карʼєра завершилася ще у 2023 році золотою медаллю чемпіонату Європи, адже після цього я брав участь лише у командному Кубку світу у 2024 році. Ці два роки в моєму житті не було багато карате. Спільно з львівським клубом ”Одіссей” я двічі організував змагання під власним брендом Horuna Cup. До того ж я відчував, що цей спорт для мене залишається приємним, але незавершеним спогадом. Я мріяв про офіційну крапку у кар’єрі каратиста. А вийшов яскравий знак оклику», – зазначив Горуна.

За його словами, про завершення кар’єри Горуна думав ще після Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році, де він здобув бронзову медаль.

«У мене був “повний комплект” – медалі Європи, світу, олімпійських, європейських, всесвітніх ігор, турнірів прем’єр-ліг. Мотивації продовжувати виступати як такої не було, але була вироблена звичка – тренуватися. У 2022 році і ця звичка втратила свій сенс, бо у Львові логічно зникло доросле карате, тренуватися вже не було де і з ким. Саме тому до Всесвітніх ігор 2022 року я готувався із чернівецьким клубом “Лідер”, а до Кубка світу – в Києві», – зазначив спортсмен.

Що відомо про Станіслава Горуну?

Станіслав Горуна народився у 1989 році у Львові. Карате почав займатися у 13-річному віці. До речі, його молодший брат Ярослав Горуна також є каратистом і майстром спорту.

У 2020 році на Олімпійських іграх у Токіо Станіслав Горуна виборов бронзову медаль у карате – це відбулося тоді, коли цей вид спорту вперше і єдиний раз був офіційно представлений у програмі Олімпіади.

У 2021 році Горуна отримав від президента Володимира Зеленського орден «За заслуги» I ступеня та став повним кавалером цієї нагороди.

Після початку повномасштабного вторгнення каратист продав на аукціоні свою олімпійську медаль за 20,5 тис. доларів, щоб допомогти армії, проте покупець повернув нагороду спортсмену.

У 2026 році Горуна став першим іноземним тренером, якого запросили провести тренування для національної збірної Японії з карате (JKF). За словами спортсмена, це стало для нього великим визнанням від Японської федерації цього бойового мистецтва.

За освітою Станіслав Горуна – юрист, у 2011 році закінчив ЛНУ ім. Івана Франка. До 2021 року провадив активну адвокатську діяльність, яку призупинив через інтенсивну підготовку до Олімпіади.

У 2020 році Горуна був обраний депутатом Львівської районної ради від фракції «Самопоміч». У грудні 2021 року під час сесії райради став учасником сутички з депутатом від «Свободи» Богданом Федуном. Конфлікт виник через вимоги «Свободи» припинити депутатські повноваження Горуни після того, як він публічно підтримав легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка на Олімпіаді обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Раніше ZAXID.NET детально писав про спортивні тріумфи атлета на європейській арені, які передували його політичній та бізнесовій діяльності.