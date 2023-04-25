Галицький районний суд Львова призначив 8 років ув’язнення члену терористичної організації «ЛНР» Дмитру Топору. Він воював на боці терористів у 2017 році, після чого переїхав у Київ, де у 2021 році його затримали співробітники СБУ.

Як вказано у матеріалах справи, у 2017 році громадянин України Дмитро Топор добровільно пішов на службу до терористичної організації «Луганська народна республіка». До березня 2018 року він був старшим стрільцем армійського корпусу народної міліції так званої «ЛНР». Його бригада постійно дислокувалась в окупованому місті Красний Луч, однак обстрілювала позиції ЗСУ вздовж лінії фронту на Луганщині.

В суді Дмитро Топор свою провину не визнав. За його словами, у 2014 році разом із сім’єю він переїхав із Довжанська Луганської області до Києва. В 2017 році його дружина повернулася в Довжанськ й він поїхав за нею. Там він жив деякий час та працював у автомайстерні. За деякий час він розлучився з дружиною та вирішив повернутися в Київ, де у 2021 році його затримали співробітники СБУ. Дмитро Топор зазначив, що в 2017 році в Довжанську жив упродовж трьох місяців й на військовій службі не перебував.

Однак слідчі в суді оприлюднили його телефонні розмови з іншими членами «ЛНР», а також із родичами, під час яких він неодноразово підтверджував свою участь у терористичному формуванні. Крім цього, у російській соцмережі «Вконтакте» Дмитро Топор публікував фото в російській військовій формі.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького районного суду Віктор Романюк визнав Дмитра Топора винним у створенні та участі в терористичній організації за ч. 1 ст. 258-3 ККУ та призначив 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім цього, він має заплатити понад 10 тис. грн за витрати на експертів. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.