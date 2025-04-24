Українці часто помилково вживають слово «онкологія», говорячи про захворювання. Як правильно говорити про хворобу та чому не можна називати її онкологією?

Онкологія – це розділ медицини, присвячений діагностиці та лікуванню добро- та злоякісних новоутворень. Слово онкологія можна вживати, коли говоримо про науку. Людина не може хворіти на онкологію.

Якщо йдеться про онкологічні захворювання, то їх можна назвати раком (рак шкіри, рак легень, рак простати, рак молочної залози) або вказувати конкретний діагноз.

Правильні приклади використання слів «онкологія» та «рак»:

Виявлення раку на ранніх стадіях збільшує шанси на одужання пацієнта.

на ранніх стадіях збільшує шанси на одужання пацієнта. Найпоширеніших онкологічним захворюванням серед жінок є рак молочної залози .

. У пенсіонера лікарі виявили чотири види раку .

. Онкологія вивчає злоякісні і доброякісні пухлини.

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