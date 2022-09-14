Влада Івано-Франківської міської територіальної громади рекомендує закладам торгівлі повернутися до маскового режиму через зростання захворюваності на ковід-19, заявив міський голова Руслан Марцінків.

«Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за ситуацією з ковідом. На жаль, є ріст захворюваності. Він є невеликий, в межах розумного. Але я рекомендую зараз все-таки повернутися до маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей, все-таки тенденція до росту є», – сказав Марцінків у ранковому ефірі на своїй сторінці у Facebook в середу, 14 вересня.

Мер Івано-Франківська вважає, що коронавірус буде сезонним захворюванням, яке прогресуватиме восени та взимку. Тому заклади торгівлі вже отримали рекомендації щодо маскового режиму.

«Зараз по наших лікарнях в середньому по 40-50 пацієнтів. І ми сьогодні дали рекомендацію великим магазинам повернутися до маскового режиму», – повідомив Марцінків.

Додамо, що минулого тижня на Прикарпатті зареєстровано 723 нові випадки захворювання на коронавірус. Для порівняння, на Львівщині минулого тижня виявили майже півтори тисячі хворих на коронавірус, а на Хмельниччині – майже дві тисячі. Про початок в Україні нової хвилі захворюваності на коронавірус МОЗ заявило на початку вересня.

Також нагадаємо, що карантин, введений в Україні в березні 2020 року, досі діє. Востаннє його продовжили до кінця цього року.