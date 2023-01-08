Усі небайдужі можуть допомогти у закупівлі нових наркозних станцій, що необхідні постраждалим від війни маленьким українцям, які проходять лікування в дитячій лікарні Національного центру «Незламні» у Львові. Про це у неділю, 8 січня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова розповів історію мешканки Миколаєва Ніни, яка разом з 9-річною донечкою Софійкою потрапила під ракетний обстріл на вулиці серед житлового кварталу. Уламок від касетного снаряда пройшов понад 11 см крізь увесь мозок дівчинки, від лобної ділянки до потилиці.

«У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» команда нейрохірургів видалила уламок снаряда з мозку. Тепер на дівчинку чекає тривала реабілітація. Софійка потроху розмовляє, активно тренується, щоб продовжити вчитися грати на музичному інструменті та втілити свою найбільшу мрію – заспівати на сцені», – написав він у Telegram.

Андрій Садовий зазначив, що щодня в Дитячій лікарні Національного центру «НЕЗЛАМНІ» у Львові оперують маленьких українців, які постраждали від війни. Нові наркозні станції допоможуть рятувати втричі більше маленьких пацієнтів.

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Як зазначили у прес-службі ЛМР, за час війни дитяча лікарня святого Миколая у Львові стала місцем порятунку для сотень постраждалих від війни маленьких українців. Зараз перед хірургами дитячої лікарні стоїть складний виклик – черги дітей на операції. Хірурги змушені оперувати вночі, щоб врятувати всіх дітей. Щодня в лікарні 5-7 маленьких пацієнтів потребують операцій. А наркозна станція, яка потрібна в проведенні хірургічних, нейрохірургічних, кардіологічних втручань, є незамінною для довготривалої анестезіології.

«На сьогодні лікарня має одну таку станцію, а треба мінімум 3. Це дозволить лікарям швидко та одночасно робити ще більшу кількість операцій, а дітям не доведеться чекати на їх проведення та втрачати дорогоцінний час. Вартість одного такого апарату – 2,2 млн грн. Це допоможе рятувати 7 маленьких пацієнтів щодня», – йдеться у повідомленні.

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