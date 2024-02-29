У 2024 році на території села Мала Уголька почали будувати вежу мобільного зв’язку

Жителі села Мала Уголька виступили проти встановлення мобільної вишки на території села. Мешканці зібрали майже півсотні підписів та звернулись із відповідним колективним листом у Тячівську районну раду.

Як повідомила прес-служба Тячівської райради, мешканці села Мала Уголька побоюються, що мобільна вишка нібито нестиме загрозу їх здоров'ю та життю, оскільки вважають, що тут планується нова мережа 5G. Мешканці стверджують, що «за деякими висновками медиків» така вишка нібито провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання.

«Мешканці села не проти мобільного зв'язку, яким активно користуються, однак категоричні в тому, щоб жити по сусідству з таким великим “монстром”. Та й проблем із мобільним зв'язком у цій частині села немає. Де немає зв'язку, там хай кладуть, – кажуть люди», – йдеться в повідомленні районної ради.

На території села в радіусі 800 метрів уже розміщена мобільна вишка. У своєму зверненні мешканці Малої Угольки стверджують, що дві мобільні вежі на такій малій відстані одна від одної «збільшать вплив випромінювання на всіх, хто тут проживає, та негативно відобразяться на природі», а також нібито відлякуватимуть туристів.

Рішення про встановлення мобільної вежі ухвалили ще у 2023 році на сесії Углянської сільської ради. Натомість забудовник має сплачувати 117,5 грн за оренду землі під вежею мобільного зв’язку.

«Підігрів конфлікт і той факт, що після того як люди колективно виступили проти встановлення вишки роботи тут пришвидшились. І забудовник з того часу вже встиг завезти сюди залізні опори та почав прокладати електричну лінію. Люди знову пішли у сільську раду, де на цей раз їх уже запевнили, що роботи призупиняться до вирішення конфліктної ситуації. Дане питання внесено в порядок денний чергової сесії Углянської сільської ради, яка запланована на 01 березня 2024 року», – додали в районній раді.

Тячівська районна рада звернулась до керівництва громади та депутатів Углянської сільської ради з проханням дослухатись до думки громадськості та заборонити будівництво мобільної вишки на території їх села. В сільраді інцидент наразі не коментували.

Додамо, що міфи та конспірологічні теорії про шкоду здоров’ю, якої начебто завдає 5G-технологія, з’явилися разом з її появою, проте дуже швидко розповсюдилися під час пандемії Covid-19. Їх неодноразово спростовували представники міжнародних організацій, науковці, журналісти-фактчекери. У деяких країнах, наприклад, Польщі та Великій Британії, поширення цих фейків призвело до підпалів веж 5G.

До слова, восени 2013 року у Яремчі Івано-Франківської області міська рада заборонила мобільний зв’язок через скарги мешканців, які стверджували, що через вишки мобільних операторів у них погіршується здоров’я. Зрештою, згодом мобільний зв’язок у місто повернули.