Росіяни влучили в девʼятиповерхівку на вул. Стуса

Після російського удару про по Тернополю у місті підвищений рівень хлору в повітрі, тож мешканців просять зачинити вікна і не виходити на вулицю. Внаслідок удару по багатоповерхівці загинули дев'ятеро людей, розбір завалів іще триває.

«За попередньою оперативною інформацією вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. За можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна», – повідомили у Тернопільській ОВА.

Міський голова Тернополя Сергій Надал о 11:18 зазначив, що спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели заміри атмосферного повітря в місцях пожеж після ракетного удару.

На частині вулиць одного з найбільших житлових масивів міста «Сонячний» вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру у два, в п’ять з половиною і в шість з половиною разів. В інших точках міста показники в межах норми. Міська влада закликала жителів тримати вікна зачиненими і не виходити без потреби на вулицю.

Вранці в середу, 19 листопада, росіяни комбіновано вдарили по Тернополю ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові девʼятиповерхівки. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, є поранені. Розбір завалів триває, рятувальники ще гасять пожежі.

Загалом 19 листопада Росія запустила по Україні понад 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу.