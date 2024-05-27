Чоловіки розпивали алкогольні напої в орендованій ними квартирі

Бориславський міський суд визнав винним Івана Оглоду в умисному вбивстві знайомого і засудив його до семи років позбавлення волі. Про це у понеділок, 27 травня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурор в суді довів, що у липні 2023 року в місті Бориславі обвинувачений вбив свого знайомого. В той день чоловіки розпивали алкогольні напої в орендованій ними квартирі. Під час застілля між товаришами виник конфлікт, обвинувачений взяв в руки кухонний ніж та завдав ним кілька ударів в шию та груди потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Бориславський міський суд визнав винним 38-річного Івана Оглоду в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) і призначив йому покарання сім років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуває під вартою. На вирок суду ще протягом 30 днів може бути подана апеляція.