Жінку затримали, суд обере їй запобіжний захід

Поліція Львівської області у п’ятницю, 24 травня, затримала 66-річну мешканку одного з сіл Червоноградського району, яку підозрюють у вбивстві чоловіка. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

Повідомлення про тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло у поліцію 24 травня від медиків, які приїхали на виклик в одне з сіл Червоноградського району.

На тілі померлого, 65-річного місцевого жителя, правоохоронці виявили близько двадцяти гематом, що і стало причиною смерті. Як встановили поліцейські, 66-річна дружина померлого нанесла чоловіку близько двох десятків ударів дерев’яною палицею у різні ділянки тіла, внаслідок чого той помер на місці.

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на термін до десяти років. Зараз її затримали і оголосили про підозру. Суд має обрати жінці запобіжний захід. Досудове розслідування триває.