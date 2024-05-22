За вчинений злочин затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі

Мешканець Кривого Рогу задушив знайомого і переховувався від правоохоронців у Львівській області. Проте протягом доби його розшукали та затримали. Про це у середу, 22 травня, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

20 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка в одній із квартир у Тернівському районі Кривого Рогу. Як зʼясували правоохоронці, між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний задушив сорочкою 49-річного потерпілого та втік.

Завдяки спільній та злагодженій роботі з підрозділами іншої області, співробітниками кримінального аналізу, оперативниками та слідчими, підозрюваного виявили у Львові та доставили до Кривого Рогу.

Слідчі повідомили 37-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.