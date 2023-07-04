Мешканця Закарпаття засудили на 7,6 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві його дядька.

Як йдеться в матеріалах справи, 7 червня 2022 року Олександр Фогош, перебуваючи на подвір’ї будинку, де мешкає, мав сварку зі своїм дядьком, якому під час конфлікту завдав удару бензопилою в шию та обличчя. Від отриманих травм дядько помер на місці. Олександр Фогош розповів, що в той день перебував в стані алкогольного сп'яніння.

«У цей день вживав і вино, і горілку, і пиво. Прийшов додому, поїв, потім спустився вниз будинку, щоб перевірити бензопилу, оскільки мав зранку взяти її з собою на роботу. Не знав, що його вуйко був вдома, не бачив, як він підійшов до нього ззаду. Він почав з ним сваритись, потерпілий намагався забрати у нього бензопилу з рук. Потепрілий погрожував, казав що вб'є його, але він таке казав постійно і не тільки йому, але й іншим родичам, які проживали в будинку. Засуджений вважав, що потерпілий хотів забрати пилу, щоб вбити», – йдеться в матеріалах справи.

Під час судового розгляду справи обвинувачений не міг пояснити, як розвивались події далі, адже достовірно не пам'ятав. Зазначив лише, що після всього покликав свою матір і сказав їй викликати швидку.

Олександр Фогош вину у вчинені кримінального правопорушення визнав частково. Чоловік вважає, що вчинив не вбивство, а наніс умисні тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Просив суворо його не карати. Свідки у справі характеризували підозрюваного, як спокійного чоловка, а вбитого – як агресивного.

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним мешканця Закарпаття в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 7,6 років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.