Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці зможуть зустріти Новий рік зі світлом. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону новин.

За його словами, поки немає обстрілів, фахівці намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі, збільшивши виробництво електроенергії. Також збільшується можливість передавати електроенергію від генерації до споживання.

«Є таке відчуття, що насправді вони (росіяни) не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі. Але ситуація полягає в тому, що важко щось планувати», – зазначив міністр.

Галущенко покладає надії на Збройні сили України й зазначає, що під час останніх обстрілів вони досить ефективно захищали українське небо.

Він сподівається, що навіть якщо будуть влучання, то енергетики будуть швидко відновлювати систему. Галущенко розраховує, що й Новий рік українці зможуть зустріти з електрикою. Міністр зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят.