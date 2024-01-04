Усі 15 тис. навушників вже перебувають на складі Міноборони

Міністерство оборони України попередило неефективну закупівлю спеціальних навушників за спрощеною процедурою. Міноборони ризикувало закупити навушники за завищеними на 11,7 млн грн цінами, повідомили у четвер, 4 січня, у прес-службі міністерства.

Внутрішній аудит міністерства провів дослідження закупівлі спеціальних навушників (Вид 1-4, Тип 1-2, комплектність КШББ). Очікувана вартість закупівлі, відповідно до тендера на Prozorro – майже 310 млн грн.

«Аудитори МОУ встановили, що під час спрощеної закупівлі за лотами 1, 2 та 3 переможець процедури надав пропозиції фактично однакових цін (20 550 грн, 20 499 грн та 20 493 грн) на різні зразки навушників. Це створювало ризик закупівлі за завищеними цінами», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Відтак Департамент ресурсного забезпечення Міноборони провів моніторинг цін серед подібних пропозицій на ринку щодо цих моделей навушників. В результаті переможці тендеру та Міноборони домовилися про зменшення вартості трьох моделей навушників. За даними міністерства, ці заходи дозволили зекономити 11,7 млн грн з держбюджету.

Зазначається, що такий тип навушників Міноборони закупило вперше. Загалом було оголошено тендер на закупівлю за п’ятьма лотами на 15 тис. одиниць. Усі навушники вже є на складах та згодом будуть передані підрозділам на найбільш пріоритетних напрямках фронту.