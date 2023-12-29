Іноземний постачальник невчасно доставив берці та продав неякісні бронежилети

Міністерство оборони виграло міжнародний арбітраж та відсудило у міжнародного постачальника понад мільярд гривень. На початку повномасштабного вторгнення відомство оплатило замовлення на бронежилети та берці для ЗСУ. Однак взуття надійшло із запізненням, а бронежилети не пройшли випробувань. У прес-службі Міноборони не називають країну постачальника

«Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, втім також з порушеннями – вони не проходили балістичні випробування. Міністерство оборони України не прийняло цей товар й направило постачальнику вимогу повернути кошти за неякісний товар та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не задовольнив», – розповідає прес-служба відомства.

Після відмови повернути гроші юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу й просила стягнути з постачальника вартість непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних. Загалом йдеться про понад 27 млн доларів. Арбітражний трибунал задовольнив позов.

У Міноборони зазначили, що це найбільша сума з усіх арбітражів, які веде відомство. Відсотки річних продовжать нараховувати на вартість непоставленого товару до погашення заборгованості.