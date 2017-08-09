Міноборони поступилось 285 га землі на Дніпропетровщині за благодійну пожертву

Прокуратура оскаржує угоду між Міноборони та «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Генпрокуратура розслідує зловживання службовими особами Міністерства оборони, які незаконно відчужили 285 га землі. Ділянку мали віддати за благодійну пожертву приватній компанії. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням ухвалу Печерського суду від 5 червня.

Зазначається, що 20 березня 2017 Міністерство оборони і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» уклали меморандум про наміри щодо співробітництва. Сторони домовились про припинення права постійного користування Міноборони в особі квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпра на земельну ділянку площею 285 га на території Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області.

За умовами меморандуму, Міноборони надсилає «АрселорМіттал Кривий Ріг» заяву про добровільну відмову від ділянки. А компанія протягом трьох днів перераховує на спеціальний рахунок міністерства благодійну пожертву. У подальшому земля передається в оренду «АрселорМіттал Кривий Ріг». Розмір пожертви у матеріалах суду не вказаний.

В ГПУ вважають, що чинним законодавством встановлено виключний правовий режим використання земель оборони і використання їх в господарських цілях підприємств, що пов’язані з користування надрами, заборонено. Тому, як вважають у прокуратурі, передача землі в оренду «АрселорМіттал Кривий Ріг» є незаконною.

Крім того, на ділянці розташована вежа танкодрому військового містечка.

На думку ГПУ, передача компанії об'єкту нерухомості, що є військовим майном, без прийняття такого рішення Кабінетом Міністрів, вчинена службовими особами Міноборони, з перевищенням своїх службових повноважень.

Слідчі ГПУ хочуть перевірити, чи надходив на спеціальний рахунок Міноборони благодійний внесок від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також його подальше цільове використання, тому й звернулися до суду.

Раніше суд надав доступ до документів «АрселорМіттал Кривий Ріг», зокрема меморандуму і договорів на його виконання.

В січні цього року ГПУ в суді повідомила, що голова Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, підготував та підписав розпорядження від 09.08.2017 про надання «АрселорМіттал Кривий Ріг» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки прощею 285 га в оренду.

У реєстрі нерухомості власником земельної ділянки вказана держава в особі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, належить компанії Arcelor Mittal Duisburg (Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є індійський підприємець Лакшмі Міттал.