Мін’юст подав позов про ліквідацію політичної партії «Успішна країна

Партію колишнього міністра-втікача Олександра Клименка хочуть ліквідувати

15 червня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Міністерства юстиції України до політичної партії «Успішна країна». Про це повідомляє прес-служба суду.

Мін’юст просить заборонити та примусово розпустити політичну партію «Успішна країна». Третіми особами у справі виступають Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України.

Нагадаємо, що засновником партії є колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який після зміни влади втік до Росії. Його підозрюють у розкраданні з держбюджету України близько 3 млрд грн і державній зраді.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, ще в 2017 році у Львові зірвали конференцію партії міністра-втікача Олександра Клименка «Успішна країна».