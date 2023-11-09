У четвер, 9 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Повернути церкві. У Львові намагаються зберегти територію Святоюрського комплексу. Йдеться про Митрополичі сади.

Не ремонтували більше 10 років. У Центрі голови та шиї лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова оновили палати для пацієнтів.

І далі страйкують. Польські перевізники продовжують блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках.

Декомунізація в дії. У Львові з Пагорба слави демонтували три радянські пам’ятники: «Мати-Батьківщина», «Воїн з прапором», «Присяга».

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