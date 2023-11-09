Христина жила у Домажирі від початку його існування

У ведмежому притулку «Домажир» біля Львова померла найстарша резидентка – 27-річна тянь-шанська ведмедиця Христина. Її визволили з мандрівного цирку, який утримував її в дуже поганих умовах і водив містами на ланцюгу. Останні шість років ведмедиця провела у притулку, однак її здоров’я було підірване.

«Наша бура тянь-шанська ведмедиця Христина нещодавно відчувала сильний дискомфорт. Ми спробували все, щоб полегшити її самопочуття, але це було безрезультатно і нам довелося її відпустити», – повідомили 9 листопада на сторінці притулку.

До притулку Христина потрапила у 2017 році. До того її 20 років змушували виступати у цирках, ресторанах, водили на поводку містами для реклами, влітку її перевозили у темному фургоні, який нагрівався до високої температури. У холодну пору вона жила в маленькій хатинці поруч з рибним господарством в місті Українка. Команда благодійного фонду «Чотири лапи» врятувала ведмедицю та поселила її ведмежому притулку «Домажир» в перший місяць його існування.

«Ведмедиця мала численні проблеми зі здоров’ям. Вона страждала на артроз тазостегнового суглоба, дегенеративні зміни в зап’ясті лівої передньої лапи, захворювання печінки, катаракту в оці, що залишилося, а праве око було видалено раніше через глаукому; вона була майже повністю сліпа», – розповіли у притулку.

У Домажирі Христина прожила останні шість років життя в нормальних умовах. Вона була найстаршою ведмедицею в притулку і майже повністю сліпою, однак любила активно проводити час, купатись у басейні.