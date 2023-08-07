Отець Роман Курах отримає дисциплінарне покарання за висловлювання про Росію

Управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) у понеділок, 7 серпня, відсторонило від служби в соборі отця Романа Кураха. Причиною стали висловлювання священика на богослужінні в Ужгородському греко-католицького кафедральному соборі. Роман Курах під час проповіді говорив про «примирення двох великих народів» та «прекрасний російський народ». У прес-службі МГКЄ зазначили, що отець понесе відповідальність згідно з церковними канонами.

«У словах о. Романа є заклик до молитви, щоб Господь примирив два "великі народи". Така репліка в умовах нищівної війни несе ризики асоціюватись з пропагандистськими наративами про "братні народи", що, на жаль, побутують в окремих церквах афілійованих у Росії. Управління МГКЄ, сповідуючи євангельський заклик до загального есхатологічного примирення людства, не поділяє ідеології "руського міра" про "братні народи", а тому вважає вислови о. Романа Кураха ніяк не позицією єпархії, але як приватний емоційний вислів. За свій вчинок священик відсторонений від служби в Соборі й понесе відповідну дисциплінарну відповідальність згідно з церковними канонами», – заявили у єпархії.

У єпархії переконують, що стоять на засадах державності та підтримують перемогу ЗСУ. Наголосили, що адміністратор МГКЄ владика Ніл неодноразово їздив до захисників на фронт.

Нагадаємо, що про неоднозначні висловлювання отця Романа Кураха стало відомо після публікації продюсерки Дарії Сіпігіної. Після слів священика про примирення жінка зробила йому зауваження, але той почав сваритися й просив її покинути храм. Дарія Сіпігіна зафільмувала конфлікт на телефон. Роман Курах заявив, що хоч його рідний брат служить у десантних військах, але потрібно молитися за росіян і благословляти їх, бо ми з ними «брати й сестри».

Згодом Роман Курах попросив вибачення за свої слова й сказав, що вони були спонтанними. Як зазначив отець, він навчався в Європі, де народи, які раніше ворогували, згодом примирились. Такої долі він бажав для українців та росіян.

Додамо, що Роман Курах є протоієреєм Мукачівської греко-католицької єпархії, яка підпорядковується не Українській греко-католицькій церкві, а напряму Ватикану. Також отець викладає Святе Письмо в Ужгородській вищій духовній семінарії. Він здобував освіту у Католицькому університеті Св. Івана Павла ІІ в Любліні та в Урбаніанському університеті в Римі.