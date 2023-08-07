Священик Роман Курах, через проповідь якого розгорівся скандал

Священик Ужгородського греко-католицького катедрального собору Роман Курах на богослужінні назвав росіян «прекрасним народом» і закликав молитись за примирення українців та росіян . Свідком скандальної проповіді стала продюсерка Дарія Сіпігіна, яка у неділю, 6 серпня, зафільмувала своє спілкування зі священиком. Жінка зробила зауваження священику, але той почав сваритися, попросив її вийти з храму й заявив, що має право казати що хоче. Після розголосу священик записав відео з вибаченням.

«Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи – України й Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі й колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа цілу вічність на многая і благая літа», – говорить на богослужінні Роман Курах.

Дарія Сіпігіна зазначила, що десятки парафіян собору не реагували на слова отця й мовчки дослухали богослужіння. Вона вирішила підійти до священика й зафільмувала спілкування з ним на відео. Роман Курах заявив, що може казати що захоче й навіть благословляти росіян. Отець додав, що хоч його рідний брат служить у десантних військах, але молитиметься за росіян, бо ми з ними «брати й сестри». Коли Дарія Сіпігіна запитала, чи продовжить отець благословляти росіян, якщо його брат загине. Роман Курах відповів ствердно. Згодом священик перейшов на крик й сказав, що не розуміє претензій.

Один з чоловіків, який захищав Романа Кураха, почав виштовхувати Дарію Сіпігіну. «Викликайте поліцію, Брєжнєва, Пушкіна. Кличте кого хочете», – сказав чоловік і закрив двері.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до управління Служби безпеки Закарпатської області. Там зазначили, що знають про інцидент. «Наразі не можемо дати розширений коментар, але офіційна інформація та реакція від СБУ буде згодом», – сказала речниця СБУ у Закарпатській області Ванда Мильо. На момент публікації новини СБУ так і не оприлюднила реакції на скандальні слова священика.

ZAXID.NET також намагався поспілкуватися з Мукачівською греко-католицькою єпархією, але вказані на сайті контактні номери недійсні.

У понеділок, 7 серпня, через день після інциденту отець Роман Курах записав відеозвернення із вибаченням за свої слова.

«Я хочу просити пробачення за вчорашній інцидент, який стався у кінці літургії. Я визнаю, це вийшло спонтанно і я цього не планував. Це в кінці літургії сталося. Я вже дякував за всіх, присутніх в святій літургії, за всіх, за кого молилися на літургії. І в цей момент я сказав і про народ Росії», – заявив священник.

Отець вважає, до такої помилки він припустився після навчання у Європі, де народи, які раніше ворогували згодом примирювались.

«Я зрозумів, що у контексті війні це робити дуже небезпечно і це є помилка. Можливо, я мотивувався тим, що коли вчився у Європі, бачив як народи що ворогували між собою, в історії, потім Господь давав їм духа єдності, любові та примирення. Десь така була моя мотивація, бажання, що колись, у майбутньому, Господь може примирити будь-який народ», – додав отець Роман Курах.

Зазначимо, що Ужгородський греко-католицький катедральний собор належить до Мукачівської греко-католицької єпархії й підпорядковується Ватикану. Тобто УГКЦ не має прямого впливу на єпархію.

Роман Курах є протоієреєм Мукачівської греко-католицької єпархії. Також священик викладає Святе Письмо в Ужгородській вищій духовній семінарії. Освіту здобував у Католицькому Університеті Св. Івана Павла ІІ в Любліні та в Урбаніанському університеті в Римі. Він має канал Lectio Divina на YouTube, на якому публікує уривки з богослужінь.