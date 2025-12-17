Хмельничанина затримали у березні 2025 року

Ну Буковині до трьох років в’язниці засудили жителя Хмельниччини, який організував незаконний перетин кордону з Молдовою. У березні 2025 року чернівецькі прикордонники поблизу державної межі затримали організатора з ухилянтами. Про це повідомили у фейсбуці Чернівецького прикордонного загону.

Кримінальну справу розпочали за матеріалами працівників Чернівецького загону, які дізналися інформацію про можливий нелегальний перетин кордону. Прикордонники встановили, що злочинну схему організував житель Хмельницької області.

«Обвинувачений шукав чоловіків, селив їх у власних помешканнях та готував до незаконного перетину кордону. Він купував необхідні екіпірування та обладнання, а також розробляв маршрути руху. Зазвичай допомагав чоловікам потрапити до Чернівецької області через річку Дністер, а далі вони рухалися за його інструкціями», – йдеться у дописі.

У березі 2025 року прикордонники спільно з поліцейськими обшукали помешкання хмельничанина та вилучили гроші в різній валюті, мобільні телефони, антидронові плащі, маскувальні сітки та два автомобілі.

Вирок чоловіку виніс Сокирянський районний суд. Його засудили до трьох років ув'язнення, а також на три роки заборонили займатися діяльністю, пов’язаною з логістикою та перевезеннями в прикордонних районах. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.