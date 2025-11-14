Глибоцький районний суд оштрафував колишнього добровольця на 153 тис. грн за незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка за кордон. Також обвинувачений Тарас П. має перерахувати 200 тис. грн на потреби ЗСУ.

Як йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 5 листопада, обвинувачений Тарас П. в грудні 2024 року у Києві познайомився з чоловіком, який хотів нелегально виїхати з України. Вони обговорили всі подробиці і домовилися, що колишній військовий за свої послуги отримає 11,5 тис. доларів.

Ухилянт привіз гроші 21 грудня і передав Тарасу П., а той натомість віддав йому свою військову форму – зробив це для того, щоб ухилянта по дорозі з Києва до Чернівців ніхто не зупиняв. Вже наступного дня киянин приїхав на Буковину, а в селі Глибока отримав інструктаж від невідомої людини і після того поїхав в напрямку державного кордону.

Чоловіка зупинили прикордонники в селі Багринівка Чернівецького району за 10 метрів від державного кордону. У суді він визнав провину і зазначив, що йому були потрібні гроші на реабілітацію та лікування, а тому він вирішив їх заробити в такий спосіб. Він є учасником бойових дій і добровільно мобілізувався до лав ЗСУ 25 лютого 2025 року. Неодноразово отримував поранення. Тарас П. просив не карати його суворо, бо він на утриманні має хвору матір.

Суд призначив колишньому військовому штраф – 153 тис. грн, а частину застави – 200 тис. грн – зобов’язав перерахувати на потреби ЗСУ. На вирок суду можна подати апеляцію.