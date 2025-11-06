За отримання хабаря чоловіку загрожує до восьми років в'язниці

Працівники військової контррозвідки у Тернополі затримали колишнього поліцейського, який вимагав 4 тис. доларів за допомогу військовозобов’язаному. Експравоохоронець пообіцяв за ці гроші зняти чоловіка з реєстру «Оберіг». Його затримали під час отримання хабаря.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що військовозобов’язаний тернополянин розповів своєму знайомому про те, що він не може отримати роботу. Причина – чоловік перебував у розшуку в системі «Оберіг». Знайомий пообіцяв допомогти вирішити ситуацію, оскільки раніше працював в поліції Тернополя, і запевнив, що знає потрібних людей в місцевому ТЦК і СП. За таку послугу військовозобов’язаний мав заплатити 4 тис. доларів.

Працівники військової контррозвідки та управління стратегічних розслідувань затримали експоліцейського під час отримання хабаря.

Обвинувачений раніше працював у поліції Тернополя



Тернополянину повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Якщо провину колишнього правоохоронця доведуть в суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.