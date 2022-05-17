На Донецькому напрямку російські війська намагаються вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. «На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10"», – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону українських військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають. Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.