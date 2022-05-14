На Ізюмському напрямку українські військові перейшли у контрнаступ, ЗСУ відважно обороняють нашу землю і, попри регулярні обстріли, щодня наближають нашу перемогу.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові обстрілювали Харків та населені пункти області, під прицілом був Миколаїв, Херсонщина та Донбас, у Запорізькій області тривають бої по всій лінії фронту, також гаряче на Ізюмському напрямку – там українські захисники перейшли у контрнаступ.

РФ продовжує наступ на сході України, найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Росіяни обстріляли також прикордонне село Блешня на Чернігівщині. Противник намагається встановити системи ППО на острові Зміїний.

Представник «Азову» заявив про знищення 6000 росіян в Маріуполі. Наші воїни продовжують відбивати щоденні атаки росіян на заводі «Азовсталь».

Українська розвідка повідомила, що Росія вичерпала резерви боєздатних БТГ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 27200 військових. Також було знищено: