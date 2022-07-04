Упродовж 5-6 липня у Дрогобичі, Бориславі, Стебнику, Східниці і у 28 селах Дрогобицького району через ремонтні роботи не буде газу. Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

Ідеться про села Михайлевичі, Почаєвичі, Раневичі, Лішня, Монастир-Лішнянський, Унятичі, Медвежа, Рихтичі, Снятинка, Залужани, Старе Село, Брониця, Бистриця, Новошичі, Биків, Долішній Лужок, Озимино, Далява, Гаї Верхні, Гаї Нижні, Нове Село, Болехівці, Нагуєвичі, Ясениця, Попелі, Дережичі, Модричі, Новий Кропивник.

Газопостачання не буде через проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях Опарського ВУПЗГ ПАТ «Укртрансгаз».

«На час відсутності газопостачання просимо перекрити газові крани, а також бути присутнім у своїх помешканнях під час пуску газу», – звертається до мешканців адміністрація Дрогобицького відділення АТ «Львівгаз».