У прикордонному Перемишлі у рамках фестивалю «Нас єднає історія» планують відтворити в’їзд до міста російського царя Ніколая II, який відбувся 1915 році після здобуття російською армією перемиської фортеці. Спонсором фестивалю є міська влада Перемишля, повідомило у середу, 17 серпня, TOK FM.

В останні вихідні серпня у Перемишля відбудеться фестиваль «Нас єднає історія». Організатори вирішили присвятити фестиваль XIX і XX століттям, тобто періоду розквіту міста, яке своїм економічним розвитком завдячувало інвестиціям у будівництво фортеці Перемишль. У програмі фестивалю буде чимало дійств, які мають на меті перенести гостей у епоху XIX-XX століть – театральні фестивалі, музичні імпровізації, фудкорти зі стравами тих часів.

Разом із цим, у суботу, 27 серпня, запланована також історична реконструкція під назвою «Візит царя Ніколая ІІ у захоплену фортецю Перемишль». Йдеться про події 1915 року, коли російський цар урочисто в'їхав до Перемишля після взяття фортеці. Друга облога росіянами перемиської фортеці тривала 137 днів і закінчилась 22 березня капітуляцією її оборонців через брак продовольства, ліків та епідемію холери. У квітні знищене місто відвідав російський цар Ніколай ІІ.

Плакат із програмою фестивалю. Зверху зліва на право зображені російський цар Ніколай II, цісар Австро-Угорщини Франц-Йосиф I та німецький імператор Вільгельм II

Тепер організатори історичного фестивалю хочуть відтворити урочистий в’їзд російського царя до Перемишля. Те, що ця подія прямо символізує поразку оборонців міста і його хоч й не тривалу, але окупацію росіянами, організаторів, схоже, не турбує.

Натомість організатори дійства стверджують, що дбають про «поширення історичних знань».

«Усі подібні ініціативи, спонсоровані містом Перемишль, служать лише поширенню історичних знань у дусі правди, пам’яті та примирення», - стверджують організатори.

У подібному тоні висловлюється також мер Перемишля Войцех Бакун. На його думку, ініціатива відтворити в’їзд російського царя до Перемишля має на меті показати історію.

«Звідки у чиїйсь голові появилась думка викликати відразу до такої форми передачі історичних знань? Важко сказати. Але однозначно та голова, яка вигадала, що фестиваль на основі історичної реконструкції – це те саме, що віддавати данину пам'яті комусь – це хвора голова», - пише Бакун.

Як розповів TOK FM житель Перемишля, міський активіст і журналіст Маріуш Пйотр Сідор, підготовка до фестивалю велася тривалий час.

«Тільки тоді ніхто не прогнозував, що в Україні почнеться війна. Тому сьогодні інсценування в'їзду російського царя Миколи ІІ можна вважати суперечливою. Тому що сьогодні ми маємо справу з відвертим вторгненням Росії в Україну, яке нагадує і прямо посилається на російський імперіалізм, який почався ще за царського режиму. Саме тоді до Сибіру вивозили поляків, українців, євреїв, білорусів і навіть росіян», – каже Сідор.

Нагадаємо, що у Перемишлі не вперше проводять контраверсійні заходи, що стосуються спільної українсько-польської історії та взаємин двох народів. Так, наприклад, у 2017 році, місцеві історичні ре конструктори провели «рейд пам’яті полеглих у боях із бандами УПА». А у 2013 році у місті Радимно, поблизу Перемишля реконструювали Волинську трагедію.