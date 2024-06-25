Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ, який у стані алкогольного сп’яніння разом із двома спільниками напав на п’ятьох людей. За скоєне йому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 20 червня, інцидент стався 31 жовтня 2023 року. Того вечора Едуард В. разом із двома раніше засудженими військовослужбовцями вживав спиртні напої. Під час розмови чоловіки дійшли висновку, що мають боротися з розповсюдженням наркотиків на території Кам’янця-Подільського, тож вирушили шукати порушників. Близько 22:40 вони помітили перехожого, який їм здався підозрілим. Вони розпочали конфлікт і напали на чоловіка. Під час бійки Едуард В. дістав ніж і вдарим ним у грудну клітку потерпілого, після чого військовослужбовці втекли з місця події. Об 23:00 обвинувачений із двома товаришами зупинили ще одного місцевого жителя на зупинці громадського транспорту, звинувативши його у торгівлі наркотиками. Тоді троє правопорушників примусово посадили чоловіка в автомобіль Volkswagen Golf і впродовж 50 хвилин каталися з ним по місту, після чого викинули з салону. На цьому чоловіки не зупинилися. Близько 00:05 вони звинуватили ще двох перехожих у вигаданому злочині й почали наносити їм удари руками і ногами. Згодом вони зайшли у під’їзд одного з будинків і коли на сходинковий майданчик вийшов один із мешканців – побили і його.

У суді Едуард В. свою вину визнав. Пояснив, що діяв того дня напідпитку і розкаюється у вчиненому.

Суддя Роман Савчук визнав військовослужбовця винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у хуліганстві (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 146, ч.ч. 2, 4 ст. 296 ККУ) й призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.