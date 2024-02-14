65-річний місцевий мешканець села Пісочна стріляв із пневматичної рушниці та застрелив кота

У селі Стрийського району Львівщини місцевий мешканець з пневматичної рушниці застрелив кота. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про цей випадок у середу, 14 лютого, повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад Львівської області. Відомо, що випадок трапився у селі Пісочна, що у Розвадівській територіальній громаді. До шерифа зателефонував староста села та повідомив про стрілянину.

Як встановили правоохоронці, 65-річний місцевий мешканець села Пісочна стріляв із пневматичної рушниці та застрелив кота. За цим фактом проводять досудове розслідування за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною). Йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.