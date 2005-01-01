На Львівщині прогнозують туман та ожеледицю

У четвер, 11 січня, на дорогах Львова та Львівської області буде туман та ожеледиця. Про це 10 січня повідомив Львівський гідрометцентр.

Вночі та вранці четверга у місті та області очікується туман із видимістю 200-500 м. На окремих ділянках доріг може бути ожеледиця.

11 січня у Львові синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вітер очікується південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 0 – 2° морозу, а вдень становитиме 2 – 4° тепла.

П'ятниця, 12 січня, мине у Львові без істотних опадів. Температура повітря вночі сягатиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.