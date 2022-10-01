На Львівщині синоптики оголосили штормове попередження
Вночі очікуються сильні дощі, вдень гроза
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На неділю, 2 жовтня, у Львові на в області синоптики оголосили штормове попередження. Зокрема очікуються пориви вітру, гроза та град.
За даними Львівського гідрометцентру, 2 жовтня на Львівщині прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, грози, вночі подекуди значні дощі.
Температура вночі 7-12°С тепла, вдень 10-15°С тепла. На дорогах можливе погіршення видимості.
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