На неділю, 2 жовтня, у Львові на в області синоптики оголосили штормове попередження. Зокрема очікуються пориви вітру, гроза та град. За даними Львівського гідрометцентру, 2 жовтня на Львівщині прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, грози, вночі подекуди значні дощі. Температура вночі 7-12°С тепла, вдень 10-15°С тепла. На дорогах можливе погіршення видимості.

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