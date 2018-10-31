На Львівщині у ДТП загинув велосипедист

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:203250

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На Львівщині у ДТП загинув велосипедист
фото умовне
Велосипедист помер на місці ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 30 жовтня, у с. Дмитровичі, що у Мостиському районі на Львівщині. Внаслідок ДТП загинув 57-річний велосипедист.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, о 18:51 28-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, мешканець м. Судова Вишня Мостиського району, збив на смерть велосипедиста. Від отриманих травм 57-річний місцевий мешканець загинув на місці події.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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