Аварія сталась 2 грудня поблизу села Велике Колодно Львівського району

Ввечері 2 грудня у Львівському районі трапилась смертельна ДТП за участі вантажівки та велосипедиста, останній від отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 2 грудня о 17:25 на автодорозі Куликів-Великосілки поблизу села Велике Колодно Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Mercedes-Benz Atego, 64-річний житель одного з сіл Львівського району, наїхав на велосипедиста, 65-річного мешканця району. Велосипедиста доставили у лікарню, але медики не змогли його врятувати.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.