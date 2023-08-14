У селі Заболотці біля Бродів на Львівщині реставрують дерев’яну церкву Собору Пресвятої Богородиці. Вона збудована у 1746 році і є пам’яткою архітектури національного значення. Її відновлення почали у 2015 році.

Як повідомив департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА, міністерство культури та інформаційної політики України надало дозвіл на проведення реставраційних робіт. Підрядна організація «Креативна фабрика "Вікторія"» розпочала їхнє виконання.

За договором, передбачається відновлення дерев’яних конструкцій піддашшя і даху, влаштування дубових підвалин ґанку, відтворення покриття, заміну непридатних частин зрубів. Після цього на дерев’яних конструкціях мають провести вогнезахисну обробку, інсектицидну обробку деревини та встановити блискавкозахист.

Головний архітектор проекту — Сергій Піньковський. На роботи з обласного бюджету виділили 6 млн грн.

Дерев’яну церкву у Заболотцях збудували у 1746 році на місці згореної попередниці. У ній зберігалося унікальне рукописне Євангеліє XIII ст., яке вивезли з церкви, коли її закривали у комуністичні часи. Це зразок народної архітектури галицької школи. Протиаварійні роботи на пам’ятці почали у 2015 році, продовжили у 2021.

Нагадаємо, цей сам підрядник реставрує ще один дерев’яний храм – у селі Ісаї на Самбірщині.