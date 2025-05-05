49-річного мешканця Івано-Франківщини затримали за переправлення ухилянтів

На Львівщині поліцейські затримали 49-річного мешканця Івано-Франківщини за переправлення ухилянтів. Він за 12 тис. доларів обіцяв організувати втечу за кордон через річку. Затримання відбулося по дорозі зі Львова на Прикарпаття.

Як повідомили у понеділок, 5 травня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у лютому цього року підозрюваний у телефонній розмові з клієнтом повідомив деталі плану.

«Схема передбачала, що у визначений день військовозобов’язаного супроводять зі Львова у Івано-Франківськ та поселять в готель, де він має передати плату. У подальшому «свої» люди займуться його безпосереднім переправленням через кордон – поза пунктами пропуску, перепливши річку. Наголосив про необхідність зручно одягнутись та герметично запакувати документи», – розповіли в прокуратурі.

Затримання відбулося, коли переправник віз ухилянта зі Львова на Прикарпаття

Такі послуги переправник оцінив у 12 000 доларів. Підозрюваного затримали по дорозі зі Львова на Прикарпаття, під час перевезення клієнта в автомобілі.

49-річному затриманому мешканцю Івано-Франківщини інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.