На львівській Ратуші вивісили жалобний банер Івана Вакарчука

Банер із портретом Івана Вакарчука вивісили на фасаді Ратуші

Банер із портретом Івана Вакарчука вивісили на будівлі львівської Ратуші. Таким чином у місті вшановують пам'ять багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, який помер у суботу, 4 квітня.

На банері вказані роки життя Івана Вакарчука – 06.03. 1947 - 04.04. 2020 та міститься напис: «Людина, закохана у науку і вірна їй до останнього подиху. Світла пам'ять».

Банер розмістили над головним входом до Ратуші (фото ЛМР)

Як інформував ZAXID.NET, Іван Вакарчук помер на 74 році життя. Понад 20 років він очолював Львівський національний університет імені Івана Франка, його п'ять разів переобирали на посаду ректора цього університету. У 2007 році він отримав відзнаку «Герой України». Вакарчук був автором програми «Обдаровані діти села», завдяки якій діти із сільської місцевості отримали більше шансів вступити в університети.

Протягом 2007-2010 років Іван Вакарчук був міністром освіти і науки України.

На прохання родини похорон Івана Вакарчука відбудеться камерно. Поховають відомого львів’янина на Личаківському кладовищі.