На Майдані сталась сутичка між радником президента Бірюковим і бійцями «Азову»

«Азов» вимагав виправдань від радника президента

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 грудня6770

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На Майдані сталась сутичка між радником президента Бірюковим і бійцями «Азову»
фото Богдан Кутєпов/Громадське
Військові вимагають від Бірюкова спростування повідомлення про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ї бригади

На Майдані Незалежності у Києві між учасниками акції проти «маршів Саакашвілі» сталась сутичка. Як повідомив кореспондент «Громадського» з місця події, в результаті сутички ніхто не постраждав.

За словами очевидців, бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим. Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не «Азову».

«Я спілкуюсь з бійцями 72-ої бригади, які кажуть, що вони теж там працювали. У мене нема підстав їм не вірити», — сказав Бірюков.

Один з учасників акції «Кава на Хрещатику» під час суперечки штовхнув і спробував відтягнути бійця з «Азову», почалася сутичка. У той час Бірюква відтягнули у інший бік і він зник.

Нагадаємо, вранці 24 грудня у Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту «Кава на Хрещатику» проти маршів, які організовував лідер «Руху нових сил» Михеїл Саакашвілі. На мітингу були присутні також військові. Учасники акції розмовляли та пили каву.

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На Майдані Незалежності у Києві влаштували акцію проти «маршів Саакашвілі» ZAXID.NET
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