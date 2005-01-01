На Прикарпатті хочуть відновити вузькоколійну залізницю

Село Осмолода, де планують відновити колію

У Рожнятівському району Прикарпаття розробляють проект відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-Осада до села Осмолода. Маршрут хочуть перетворити у принаду для туристів. Будівництво планують розпочати наступного року.

Як пише «Курс», наприкінці квітня з обласного бюджету виділили 50 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-Осада до села Осмолода Рожнятівського району.

«Ми поставили собі за мету виготовити цього року проектно-кошторисну документацію. Наступного року – оголошувати тендер, визначати переможця і шукати інвестора», – розповів Брошнів-Осадської ОТГ Назарій Іванів.

Вузькоколійка на Рожнятівщині функціонувала понад сотню років, до початку до 1990-х. Вона з’єднувала деревообробні цехи лісокомбінату в смт. Брошнів-Осада і Осмолоду. Тоді вузькоколійка використовувалася для перевезення лісу, тепер її хочуть перетворити у принаду для туристів.

Нині від вузькоколійки залишилися кілька метрів колії і така цистерна

За словами Назарія Іваніва, ні бюджету ОТГ, ні районному чи обласному бюджету це будівництво не під силу. Тому керівництво ОТГ разом з районними керівниками планують написати заявку на грант у рамках програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна.

«Ми сподіваємося або на субвенцію з державного бюджету, або на виграш міжнародного гранту», – повідомив Назарій Іванів.

Скільки саме коштуватиме будівництво вузькоколійки, Іванів наразі не береться сказати. «Я скажу тільки одну цифру. Якщо взяти такі «родзинки» Рожнятівського району, де є доменна піч, резиденція Шептицького, форельне господарство, пластовий табір «Сокіл», то тільки щоб з’єднати ці туристичні атракції, потрібно 50 млн грн. Я навіть боюся назвати цифру, скільки коштуватиме, щоб з’єднати Брошнів-Осаду з Осмолодою», – зазначив Іванів.

Село Осмолода — давнє поселення лісорубів, лежить у високогірній долині річки Лімниці. Назва походить від гори Молоди («Ось Молода»), неподалік від якої розташоване село. Через Осмолоду протікає річка Молода, яка ще в 1980-х роках вважалася найчистішою річкою в Європі.

Як пише газета «Галичина», Трохи нижче за течією річки розташоване урочище Підлюте, в якому є вілла «Кедрова палата», збудована на початку XX ст. Вона відома як курорт і літня резиденція Митрополита Андрея Шептицького. Навколишні землі здавна належали Львівській метрополії УГКЦ і були місцем відпочинку та лікування львівських митрополитів, що зумовлювалося великою кількістю природних мінеральних джерел, багатих на сірководень.

Тепер резиденція перетворилася на монастир отців василіян. У самій Осмолоді розміщувалися тартаки (лісопильні), які були власністю митрополії. За 10 км від Осмолоди в урочищі Ангелів збереглася доменна піч 1810 року, збудована Антоном Ангеловичем і відома як Ангелівська доменна піч.