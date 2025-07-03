На Прикарпатті суд оштрафував депутата селищної ради за хабарництво
Ігор Голіней взяв хабаря щебенем, вікнами та готівкою
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Надвірнянський районний суд визнав депутата від ВО «Свобода» Ланчинської селищної ради Ігоря Голінея винним у хабарництві і призначив йому 68 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 червня, у липні 2021 року депутат Ігор Голіней, який займав тоді посаду заступника голови Ланчинської селищної ради, за хабар погодився допомогти підприємцеві у виділенні землі на території громади. В наступні два місяці він отримав від бізнесмена 25 тонн щебеню, вартістю 7,5 тис. грн, оплату за виготовлення та встановлення метало-пластикових вікон у приміщенні ФАПу, в сумі 26,5 тис грн., оплату за придбання цементу в сумі 3 тис. грн. та тисячу доларів готівкою.
За це Ігор Голіней вплинув на депутатів Ланчинської селищної ради і вони дозволили підприємцеві розмістити МАФ в урочищі «Ділок» та розробити проєкт детального плану територій на земельну ділянку, площею 0,25 га для встановлення сонячних панелей. Депутата затримали у вересні 2021 року.
Під час судового засідання він визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину, не стоїть на обліку у нарколога та психіатра та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Грещук визнав депутата від ВО «Свобода» Ланчинської селищної ради Ігоря Голінея винним у хабарництві і призначив йому 68 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.