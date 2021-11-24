Невідомо, чи в інших закладах торгівлі є такі іграшки і чи вони зняті з продажу

На Рівненщині вилучені з продажу китайські дитячі іграшки, у яких виявлено перевищення вмісту свинцю у десятки разів. Так, у ведмедику-неваляшці свинцю було у 64 рази більше від допустимого рівня, а у дослідженому музичному роботі – у 140 разів.

Під час планової перевірки фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області відібрали для проведення експертизи зразки дитячих іграшок. Згідно з протоколом випробувань «Укрметртестстандарту», у двох іграшках виявлено суттєве перевищення вмісту свинцю. У ведмедику-неваляшці масова частка свинцю становила 64100 мг/кг (при нормі не більше 1000 мг/кг), у іграшковому музичному роботі на колесах вміст свинцю становив 140000 мг/кг (при нормі не більше 1000 мг/кг).

Управління Держпродспоживслужби в області повідомляє, що суб’єкту господарювання, у якого виявлено ці іграшки, заборонено торгувати ними як небезпечними для здоров’я дітей. Відомство не уточнює, у якому саме закладі торгівлі було виявлено ці іграшки, й висловлює сподівання, що ця інформація дозволить покупцям зробити «правильний вибір якісної та безпечної продукції».

Свинець відноситься до важких металів. Іграшки з перевищенням вмісту свинцю можуть спричинити головний біль та запаморочення, а також викликати у дітей анемію, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату.