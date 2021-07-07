У вівторок, 6 липня, самбірські поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який жорстоко вбив батька. Вбивця зламав пенсіонеру ребра та грудну клітину, повідомила прес-служба поліції.

Інцидент трапився в одному з сіл Самбірського району, де саме у поліції не повідомляють. Зять 74-річного пенсіонера знайшов його тіло у вівторок вранці, 6 липня, і одразу повідомив у поліцію.

Окрім слідів побоїв, судмедексперти виявили, що у 74-річного чоловіка зламані ребра та грудна клітина. Того ж дня поліція за гарячими слідами затримала ймовірного підозрюваного у злочині –44-річного сина вбитого.

Слідство встановило, що до смерті пенсіонера таки причетний його син. У понеділок, 5 липня, близько 23:00 п’яний 44-річний чоловік прийшов до батька додому. Там почав сваритися і бити чоловіка. Він наніс численні удари батькові, зламав йому ребра і грудну клітину. Від отриманих травм пенсіонер помер.

44-річному вбивці загрожує до десяти років ув’язнення.