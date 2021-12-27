Водій вантажівки не впорався з керуванням і злетів у кювет

На автодорозі Київ – Чоп на Львівщині із кювету піднімають вантажівку Volvo, яка ще 25 грудня злетіла в кювет. Під час ДТП ніхто не постраждав.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, вантажівка злетіла в кювет на автодорозі Київ – Чоп, між селами Коростів та Козьова, ще 25 грудня. Тепер спецтехніка піднімає її з узбіччя, тому рух трасою частково перекритий.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що 25 грудня водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Патрульні склали на водія Volvo протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Сьогодні ж товар із вантажівки перевантажують у інший автомобіль, а саму вантажівку піднімають із узбіччя. Під час ДТП ніхто не постраждав.

P. S. О 18:58 рух на трасі відновили.