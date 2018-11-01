На Цвинтарі орлят українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у війні 1918-1919 років

Акцію вшанування влаштували у найбільших містах України та Польщі

СуспільствоОксана Сенишин, сьогодні, 19:36 6170

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У річницю Листопадового чину Польща та Україна одночасно вшановують пам’ять полеглих у війні 1918-1919 років. Поляки молилися за вбитих українців, українці – за душі загиблих поляків.

Тож 1 листопада всі охочі зібралися одночасно у місцях поховань жертв українсько-польської війни. У Львові це Меморіал орлят та могили воїнів Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі. Окрім того, прийшли помолитися за жертв теперішньої російсько-української війни.

Однак запалити свічки можна було і в інших місцях, що нагадують про польську присутність в історії України: біля консульств і пам’ятників видатним діячам. Спільна молитва звучала не тільки по всій Україні, а й у Варшаві, Перемишлі, Любліні, Кракові, Ґданську.

«Ми маємо підвести риску під ненависницькою історією. Продовжувати те, що ми робили упродовж 20-ти років української незалежності, і навіть більше вже. І це той здобуток, який не можна віддати на поталу», – підсумував правозахисник, громадський діяч Мирослав Маринович.

Нагадаємо, нещодавно заява Львівської облради про демонтаж левів із Цвинтаря орлят викликала скандал у Польщі.

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