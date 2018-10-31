В Україні та Польщі одночасно вшанують пам’ять загиблих у війні 1918-1919 років

Члени польських та українських громадянських середовищ закликали українців та поляків долучитись до акції «Поляки та українці разом – в імʼя солідарності задля майбутнього!». Акція присвячена 100-річчю від початку польсько-української війни.

У листі, який підписали Ярослав Грицак, Данута Куронь, Мирослав Маринович, Єжи Рейт, Пйотр Тима, Іза Хруслінська, автори наголошують, що «памʼять про конфлікт 100-літньої давнини став уроком, з якого ми зможемо зробити належні висновки, особливо стоячи перед новопосталими загрозами і сутичками довкола «історичних памʼятей» обох наших народів».

«Ця річниця дуже важлива для українців і поляків. Перед лицем нинішніх загроз, спричинених політикою Росії, її спробою змінити правовий порядок у Європі шляхом анексії Криму та східних теренів України; перед лицем кризи в Європейському Союзі, яка загрожує стабільності нашого континенту, а також зміни політики Польщі щодо України, внаслідок чого випрацювані впродовж останніх 30 років засади співпраці й діалогу між обидвома державами сьогодні поставлені під сумнів, а то й просто знищуються — ми закликаємо до глибшої рефлексії над станом польсько-українських стосунків», - наголошують автори.

Вони закликають всіх охочих прийти 1 листопада о тій самій годині — o 17:00 у Польщі i 18:00 в Україні — до могил тих, хто тоді боролися одне з одним. Там, де таких поховань немає, прийти можна у місця, які нагадують про польську присутність в історії Україні та українську присутність в історії Польщі або місця, які нагадують про польську-українську співпрацю та про осіб, завдяки яким та співпраця відбувалась.

«Разом запалімо свічки, помолімося спільно за полеглих, віддаймо їм шану; знайдімо час, щоб разом помовчати, і збережімо в наших серцях памʼять про ті події та їхніх учасників. Памʼять не про те, що вони воювали одне з одним, а про те, що кожен із наших народів – відповідно до своєї точки зору – боровся тоді за справедливе діло, за свободу своєї батьківщини, за незалежність народу. І нехай та памʼять нас зближує, а не розділяє – в імʼя часу і майбутнього Європи задля наступних поколінь українців і поляків», - йдеться в листі.

Зазначено також місця проведення таких зустрічей в Україні та Польщі. У Варшаві: на Православному цвинтарі на Волі й на Військовому цвинтарі на Повонзках; у Перемишлі: на Комунальному цвинтарі (на могилах Перемиських Орлят) і на Військовому цвинтарі Української Народної Республіки; у Любліні: на Православному й Римо-Католицькому цвинтарі; у Кракові: на Цвинтарі на Раковіцах; у Ґданьську: (символічно) біля памʼятника св. Володимира. У Львові: на Личаківському цвинтарі, біля могил Львівських Орлят і воїнів Української Галицької Армії; у Києві: біля римо-католицького костьола св. Олександра, поблизу польсько-української барикади; в Рівному: (символічно) біля памʼятника Симону Петлюрі; а також в інших містах України, зокрема: у Полтаві, Харкові, Чернівцях, Миколаєві, Кривому Розі, у місцях, де є символи польсько-української співпраці або вшанування тих постатей, які були символами такої співпраці.